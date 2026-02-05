В Министерстве здравоохранения под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой состоялось заседание республиканского штаба по вопросам эпидемиологической ситуации по кори. В ходе штаба были рассмотрены текущая ситуация по заболеваемости корью, принимаемые меры и дополнительные шаги по усилению профилактики и повышению охвата вакцинацией населения, передаёт BAQ.KZ.

"Министерством здравоохранения реализуются все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия. Вместе с тем, полная стабилизация ситуации пока не достигнута. Основной причиной распространения инфекции по-прежнему остаются отказы от вакцинации", - почснили в ведомстве.

По данным Минздрава, с конца прошлого года в стране отмечается рост заболеваемости корью. Эпидемиологический анализ показывает, что большинство заболевших - непривитые граждане.

Так, 79% заболевших не были вакцинированы, ещё 8,4% получили неполный курс иммунизации, у 10% иммунный статус неизвестен. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что около 59% непривитых детей не получили прививки по решению родителей.

С начала текущего года в республике зарегистрировано 1 951 случай кори. Наибольшее число заболевших зафиксировано в: г. Астана - 581 случай, Жамбылской области - 339, г. Алматы - 317 и Алматинской области - 146 случаев.

Корь остаётся одним из самых заразных вирусных заболеваний. При отсутствии вакцинации болезнь может протекать тяжело и приводить к серьёзным осложнениям — пневмонии, отитам с риском потери слуха, поражениям нервной системы, включая энцефалит, а в редких случаях — к летальному исходу. Кроме того, после перенесённой кори иммунная система человека длительное время остаётся ослабленной.

Наибольшему риску подвержены маленькие дети, непривитые взрослые, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. У беременных корь может привести к выкидышу, преждевременным родам и тяжёлым осложнениям.

Единственным надёжным способом профилактики кори остаётся вакцинация. Прививка переносится легко, без неблагоприятных проявлений, эффективно защищает от инфекции и её тяжёлых последствий.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует родителям проверить прививочный статус детей и своевременно пройти вакцинацию в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок.