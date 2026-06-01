Минздрав меняет систему медицинской помощи детям

О предстоящих изменениях рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании коллегии ведомства.

Что изменится?

Главное – педиатрические участки сохранятся. Сегодня в стране работает около 1300 таких участков, и они продолжат принимать маленьких пациентов.

При этом Минздрав намерен внедрить так называемую гибридную модель медицинской помощи. Простыми словами, лечением и наблюдением детей будут заниматься как педиатры, так и врачи общей практики, но с четким разделением обязанностей.

Если сейчас родители часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенка принимает семейный врач, то в новой системе педиатры сосредоточатся на самых важных и сложных направлениях.

За что будут отвечать педиатры?

Согласно новой модели, именно педиатры будут вести детей раннего возраста – от рождения и в первые годы жизни, когда требуется особенно тщательное наблюдение за развитием ребенка.

Кроме того, детские врачи будут заниматься сложными случаями и хроническими заболеваниями, где необходимы специальные знания и опыт.

Врачи общей практики продолжат работать с общим потоком пациентов на уровне поликлиник и центров первичной медико-санитарной помощи.

По словам министра, такой подход уже применяется в ряде стран и позволяет эффективнее использовать кадровые ресурсы системы здравоохранения.

Почему понадобились изменения?

За последние десять лет число детей в Казахстане увеличилось на 1,5 миллиона человек. Сегодня в стране проживает около 7 миллионов детей – это примерно треть всего населения.

Рост детского населения требует расширения медицинской помощи и более рационального распределения нагрузки между специалистами.

При этом в Минздраве подчеркивают: речь идет не о сокращении педиатров, а наоборот – об усилении их роли там, где их знания наиболее востребованы.

"Мы сохраняем командный подход в работе и усиливаем роль педиатров там, где их компетенции наиболее востребованы – в раннем возрасте и при сложных заболеваниях", – отметила Акмарал Альназарова.

Педиатров будут дополнительно поддерживать

Для детских врачей планируется ввести дополнительные меры мотивации. В частности, рассматривается система стимулирующих надбавок и других механизмов поддержки специалистов.

Одновременно власти намерены улучшить подготовку врачей общей практики.

Как будут готовить новых врачей

С 1 сентября 2026 года обучение врачей общей практики станет более практическим.

Если раньше большая часть подготовки проходила на базе стационаров, то теперь основной акцент сделают на поликлиниках и организациях первичной медико-санитарной помощи. Именно там будущие специалисты будут получать навыки работы с пациентами, включая детей.

Что это значит для родителей?

По сути, Минздрав предлагает не заменять педиатров семейными врачами, а распределить обязанности между ними более эффективно.

Педиатры продолжат наблюдать самых маленьких детей и пациентов со сложными заболеваниями, а врачи общей практики будут решать широкий круг повседневных вопросов на уровне поликлиник.

В ведомстве считают, что такая система позволит сделать медицинскую помощь детям более доступной и качественной на фоне роста детского населения страны.