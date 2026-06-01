Минздрав меняет систему медицинской помощи детям
В Казахстане не планируют отказываться от педиатров, как опасались многие родители. Напротив, Министерство здравоохранения намерено усилить их роль и одновременно изменить подход к оказанию медицинской помощи детям.
О предстоящих изменениях рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании коллегии ведомства.
Что изменится?
Главное – педиатрические участки сохранятся. Сегодня в стране работает около 1300 таких участков, и они продолжат принимать маленьких пациентов.
При этом Минздрав намерен внедрить так называемую гибридную модель медицинской помощи. Простыми словами, лечением и наблюдением детей будут заниматься как педиатры, так и врачи общей практики, но с четким разделением обязанностей.
Если сейчас родители часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенка принимает семейный врач, то в новой системе педиатры сосредоточатся на самых важных и сложных направлениях.
За что будут отвечать педиатры?
Согласно новой модели, именно педиатры будут вести детей раннего возраста – от рождения и в первые годы жизни, когда требуется особенно тщательное наблюдение за развитием ребенка.
Кроме того, детские врачи будут заниматься сложными случаями и хроническими заболеваниями, где необходимы специальные знания и опыт.
Врачи общей практики продолжат работать с общим потоком пациентов на уровне поликлиник и центров первичной медико-санитарной помощи.
По словам министра, такой подход уже применяется в ряде стран и позволяет эффективнее использовать кадровые ресурсы системы здравоохранения.
Почему понадобились изменения?
За последние десять лет число детей в Казахстане увеличилось на 1,5 миллиона человек. Сегодня в стране проживает около 7 миллионов детей – это примерно треть всего населения.
Рост детского населения требует расширения медицинской помощи и более рационального распределения нагрузки между специалистами.
При этом в Минздраве подчеркивают: речь идет не о сокращении педиатров, а наоборот – об усилении их роли там, где их знания наиболее востребованы.
"Мы сохраняем командный подход в работе и усиливаем роль педиатров там, где их компетенции наиболее востребованы – в раннем возрасте и при сложных заболеваниях", – отметила Акмарал Альназарова.
Педиатров будут дополнительно поддерживать
Для детских врачей планируется ввести дополнительные меры мотивации. В частности, рассматривается система стимулирующих надбавок и других механизмов поддержки специалистов.
Одновременно власти намерены улучшить подготовку врачей общей практики.
Как будут готовить новых врачей
С 1 сентября 2026 года обучение врачей общей практики станет более практическим.
Если раньше большая часть подготовки проходила на базе стационаров, то теперь основной акцент сделают на поликлиниках и организациях первичной медико-санитарной помощи. Именно там будущие специалисты будут получать навыки работы с пациентами, включая детей.
Что это значит для родителей?
По сути, Минздрав предлагает не заменять педиатров семейными врачами, а распределить обязанности между ними более эффективно.
Педиатры продолжат наблюдать самых маленьких детей и пациентов со сложными заболеваниями, а врачи общей практики будут решать широкий круг повседневных вопросов на уровне поликлиник.
В ведомстве считают, что такая система позволит сделать медицинскую помощь детям более доступной и качественной на фоне роста детского населения страны.
