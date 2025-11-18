Министерство здравоохранения прокомментировало случай смерти 44-летнего пациента в районной больнице имени Шал акына Северо-Казахстанской области, передает BAQ.KZ. В ведомстве сообщили, что по факту проводится судебно-медицинская экспертиза, а полицией района уже возбуждено досудебное расследование. После получения официального запроса правоохранительных органов Комитет медконтроля по СКО инициирует проверку с привлечением независимых экспертов. Материалы направят следствию для правовой оценки.

Инцидент произошёл во время проведения ФГДС. В больнице уточнили, что пациент не состоял на диспансерном учёте, однако страдал тяжёлой аневризмой аорты. По словам медиков, остановка дыхания произошла в момент извлечения эндоскопа, реанимационные мероприятия результата не дали.

ФГДС является одной из наиболее информативных процедур для исследования верхних отделов пищеварительного тракта. Во время исследования гибкий эндоскоп с видеокамерой вводится через рот, что позволяет врачу детально оценить состояние слизистой и выявить патологии.