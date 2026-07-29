Минздрав начал проверку республиканской психиатрической больницы после жалоб
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Министерство здравоохранения Казахстана проведет комплексную проверку деятельности Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением после публикаций в СМИ и социальных сетях о возможных нарушениях условий содержания пациентов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, соответствующее поручение дал министр здравоохранения. Проверку проведет Комитет медицинского и фармацевтического контроля.
Специалисты изучат медицинскую документацию, организацию лечебного процесса, условия пребывания пациентов, действия должностных лиц, а также соблюдение прав граждан, находящихся на лечении.
К проверке также привлекут уполномоченные государственные органы, включая органы прокуратуры и Уполномоченного по правам человека.
В Министерстве подчеркнули, что по итогам проверки всем изложенным в публикациях фактам будет дана объективная оценка. В случае выявления нарушений виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством.
В ведомстве напомнили, что речь идет о единственной в стране специализированной психиатрической больнице с интенсивным наблюдением, где проходят лечение пациенты, в отношении которых суд назначил принудительные меры медицинского характера.
«Это не обычный стационар. Учреждение одновременно оказывает специализированную психиатрическую помощь людям с тяжелыми психическими расстройствами и обеспечивает исполнение решений суда с соблюдением повышенных требований безопасности», – отметили в Минздраве.
По данным министерства, более 80% пациентов учреждения ранее совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, поэтому в больнице действует особый лечебно-охранительный режим, направленный на обеспечение безопасности пациентов, медицинского персонала и общества.
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