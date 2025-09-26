Минздрав намерен ввести новый критерий распределения объёмов медпомощи
Минздрав намерен снизить риск перебоев в оказании медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Казахстана объявило о новом подходе к распределению медицинских услуг, который учитывает финансовое состояние медорганизаций, передает BAQ.KZ.
В рамках кампании по прикреплению населения к поликлиникам и при формировании объёмов услуг ведомство планирует повысить прозрачность и надёжность системы закупок медицинской помощи.
Согласно опубликованному на портале "Открытые НПА" проекту приказа, Минздрав намерен снизить риск перебоев в оказании медицинской помощи, учитывая финансовую устойчивость учреждений здравоохранения. Кроме того, будут усовершенствованы база данных и система учёта медорганизаций, а также уточнены критерии их оценки. Особое внимание уделят пересмотру механизмов распределения объёмов услуг и финансовых средств, что поможет более эффективно направлять ресурсы.
В ведомстве уверены, что такие меры укрепят стабильность системы здравоохранения и обеспечат своевременную и полноценную медицинскую помощь каждому пациенту.
Публичное обсуждение документа продлится до 9 октября.
