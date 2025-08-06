Вопрос обеспечения женщин из уязвимых категорий бесплатными контрацептивами будет решаться на уровне местных исполнительных органов. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев, комментируя заявление министра Акмарал Альназаровой о мерах по снижению материнской смертности, передаёт BAQ.KZ.

По словам вице-министра, речь идёт о женщинах, имеющих экстрагенитальные патологии — серьёзные хронические заболевания, при которых беременность может представлять опасность для здоровья и жизни.

"Когда министр говорила о правах уязвимой группы, она имела в виду женщин с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. В таких случаях беременность становится серьёзной нагрузкой на организм и может привести к критическим состояниям. Эти женщины должны быть обеспечены контрацептивами, чтобы предупредить нежеланную беременность", – отметил Ержан Нурлыбаев.

Он подчеркнул, что обеспечение препаратами будет осуществляться через акиматы и поликлиники, а объёмы будут определяться в зависимости от количества женщин, входящих в эту категорию.

"Уязвимость определяется строго по медицинским показаниям, утверждённым Министерством здравоохранения. Это не массовая раздача, а точечная мера поддержки в целях охраны репродуктивного здоровья", – добавил вице-министр.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила о необходимости принятия таких мер в рамках комплексного подхода к снижению уровня материнской смертности в стране.