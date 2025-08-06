Минздрав предлагает бесплатно выдавать противозачаточные женщинам из группы риска
С такой инициативой выступила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова предложила бесплатно обеспечивать женщин фертильного возраста из уязвимых слоёв населения средствами контрацепции, передает BAQ.KZ. Инициатива прозвучала на заседании правительства. Эта мера, по мнению министра, поможет сократить количество нежелательных и осложнённых беременностей — как следствие, снизить тревожную статистику материнской смертности.
Поводом для усиления профилактических мер стали официальные данные: в шести регионах страны — Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской областях, а также в регионах Абай и Жетысу — отмечен рост материнской смертности. Самая критическая ситуация складывается в Акмолинской области, где показатель превышает республиканский уровень в семь раз. Основные причины — тяжёлые экстрагенитальные заболевания (55%) и акушерские осложнения (45%).
Не менее тревожна и ситуация с младенческой смертностью. Рост зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай. Наиболее частые причины — патологии перинатального периода (47,7%), врождённые пороки развития (19,6%) и болезни дыхательной системы (7,6%). Особое беспокойство вызывает смертность детей на дому — в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областях этот показатель в два раза выше республиканского уровня.
В связи с этим министерство здравоохранения призвало акиматы предусмотреть финансирование из местных бюджетов на:
- доукомплектование кадров и повышение квалификации медперсонала,
- укрепление материально-технической базы медорганизаций,
- транспортировку беременных и детей в областные центры,
- обеспечение женщин из уязвимых категорий контрацептивами.
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