  • 15 Августа, 21:07

Минздрав назвал основную причину материнской смертности в Казахстане

В Казахстане сохранение здоровья матери и ребёнка остаётся одной из главных задач медицины.

Сегодня, 20:00
Бауыржана Жуасбаева Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
Фото: Бауыржана Жуасбаева

Минздрав запустил программу "Здоровье матерей" — проект, направленный на качественную подготовку женщин к беременности и снижение смертности от экстрагенитальных патологий, передаёт BAQ.KZ.

"Экстрагенитальная патология — это совокупность заболеваний органов и систем, не связанных напрямую с беременностью и родами, но влияющих на общее состояние здоровья, течение беременности, родов и послеродового периода. Такие заболевания требуют своевременной диагностики, наблюдения и, при необходимости, корректировки лечения с учётом их возможного воздействия на общее состояние пациентки и течение беременности", — говорится в ответе Министерства.

По данным ведомства, с этой целью запущена программа "Здоровье матерей", направленная на своевременное выявление соматических патологий и качественную подготовку женщин к беременности. В отдалённых и труднодоступных районах открываются пансионаты "Здоровая мама", где областные специалисты смогут проводить диагностику и консультации для женщин и детей из сельской местности.

Кроме того, для обеспечения своевременной медицинской помощи беременным проведена структурная трансформация и созданы "Женские консультации". Также открыто 20 ситуационных центров, которые позволяют в режиме реального времени мониторить состояние здоровья беременных и женщин фертильного возраста, а при необходимости — оперативно направлять их в стационар.

"Мы проводим масштабные и системные мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин и детей, их обследование и профилактику заболеваний. Учитывая множество факторов, влияющих на женское здоровье, мы усиливаем профилактическую, лечебную и информационно-разъяснительную работу", — подытожили в ведомстве.

