Минздрав не планирует пересматривать применение "Севорана" в стоматологиях. Об этом в кулуарах Сената сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает BAQ.KZ.

"Любая интервенция, в том числе лечение зубов является медицинской процедурой. К ней необходимо подходить очень серьезно, прежде всего, родителям. Лечение зубов, особенно маленьких детей усложняется тем, что не все дети хорошо переносят боль. В этой связи используются анестезиологические препараты. Данный препарат "Севоран" используется во всем мире, считается безопасным. В Казахстане он еще с 2007 года используется. Отдельно пересматривать клинические протоколы и анестезиологическое пособие мы не планируем, так как внутри уже прописаны все меры предосторожности", — сказал вице-министр.

По его словам, Минздрав проводит масштабную проверку стоматологических клиник. Уже проверены сотни организаций, выявлены нарушения стандартов оказания помощи, а к ряду клиник применены штрафы и меры приостановления деятельности.

Сумма административных штрафов составила порядка 54 млн тенге.

"Кроме того, только по Жамбылской области были приняты меры оперативного реагирования: через суд приостановлена деятельность 10 стоматологических клиник. Кроме того, Комитет приостановил деятельность ряда стоматологических клиник в Алматы, Алматинской области и других регионах. Эта работа продолжается", — заключил он.