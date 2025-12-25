Минздрав не будет менять правила применения "Севорана" в стоматологиях
Минздрав не планирует пересматривать применение "Севорана" в стоматологиях. Об этом в кулуарах Сената сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает BAQ.KZ.
"Любая интервенция, в том числе лечение зубов является медицинской процедурой. К ней необходимо подходить очень серьезно, прежде всего, родителям. Лечение зубов, особенно маленьких детей усложняется тем, что не все дети хорошо переносят боль. В этой связи используются анестезиологические препараты. Данный препарат "Севоран" используется во всем мире, считается безопасным. В Казахстане он еще с 2007 года используется. Отдельно пересматривать клинические протоколы и анестезиологическое пособие мы не планируем, так как внутри уже прописаны все меры предосторожности", — сказал вице-министр.
По его словам, Минздрав проводит масштабную проверку стоматологических клиник. Уже проверены сотни организаций, выявлены нарушения стандартов оказания помощи, а к ряду клиник применены штрафы и меры приостановления деятельности.
Сумма административных штрафов составила порядка 54 млн тенге.
"Кроме того, только по Жамбылской области были приняты меры оперативного реагирования: через суд приостановлена деятельность 10 стоматологических клиник. Кроме того, Комитет приостановил деятельность ряда стоматологических клиник в Алматы, Алматинской области и других регионах. Эта работа продолжается", — заключил он.
