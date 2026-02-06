Минздрав обратился к родителям из-за вспышки кори в Казахстане
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК выступил с обращением к казахстанцам и родителям в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори, передает BAQ.KZ.
Несмотря на то что по итогам 2025 года заболеваемость корью по сравнению с 2024 годом снизилась на 85%, с ноября прошлого года в стране вновь фиксируется рост числа случаев заболевания.
В Минздраве подчеркнули, что наибольшую тревогу вызывает высокий процент непривитых среди заболевших детей. По данным ведомства, 79% заболевших не имели прививки против кори, более 8% не прошли полный курс вакцинации. При этом в 59% случаев дети не были вакцинированы из-за отказа родителей.
Санитарно-эпидемиологической службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры. Однако добиться полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока не удаётся. Основной причиной распространения инфекции специалисты называют снижение уровня коллективного иммунитета на фоне отказов от вакцинации.
Только за 2025 год в стране зарегистрировано более 19 тысяч отказов от профилактических прививок, что негативно отразилось на эпидситуации по кори.
В Минздраве напомнили, что корь является одним из самых заразных вирусных заболеваний и может привести к тяжёлым осложнениям — пневмонии, поражению нервной системы, инвалидности и летальному исходу.
Единственным надёжным способом защиты от кори остаётся вакцинация. Прививка формирует стойкий иммунитет и защищает не только от самой инфекции, но и от её тяжёлых последствий.
