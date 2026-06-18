В Казахстане за последние 10 лет зарегистрировали всего два отечественных лекарственных препарата. Об этом на заседании Сената заявила Айнур Аргынбекова, сообщает BAQ.KZ.

По её словам, при плановом показателе в 25% по итогам 2025 года показатель составил только 16%. Сенатор отметила, что это создаёт риски для выполнения поручения Главы государства по увеличению доли отечественных препаратов до 50% к 2029 году.

Аргынбекова также обратила внимание на состояние научных разработок в фармацевтике. По её данным, за последние 10 лет в Казахстане зарегистрировали только два отечественных оригинальных препарата.

При этом один из них до сих пор не включён в национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку было направлено более 4 млрд тенге бюджетных средств.

"Какие конкретно системные меры планирует принять Министерство для достижения поручения главы государства? Какова эффективность внедрённой системы маркировки и какие меры будут приняты, чтобы результаты отечественных разработок доходили до серийного производства?" – спросила сенатор.

В ответ вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев пояснил, что показатель в 16% рассчитан в стоимостном выражении. По его словам, на стоимость рынка значительно влияют дорогостоящие инновационные препараты, в том числе онкологические и орфанные лекарства, которые защищены патентами и сложны для локализации.

При этом, отметил он, в натуральном выражении доля отечественных лекарств составляет 40%.

Для достижения показателя в 50% к 2029 году Минздрав реализует несколько мер. В частности, заключены 83 долгосрочных договора на закуп более 2 тысяч наименований лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, с этого года реализуются инвестиционные соглашения по локализации производства. По словам Султангазиева, заключены договоры по восьми направлениям на сумму более 390 млрд тенге, которые позволят наладить выпуск около 500 видов лекарственных средств.

Отдельно вице-министр остановился на вопросе маркировки лекарств. Он заявил, что система обеспечивает отслеживание препаратов на всех этапах обращения и помогает выявлять нарушения.

По его словам, только за прошлый год были выявлены около 4 тысяч упаковок с фактами двойного ввода. После проверок порядка 70 участников рынка к административной ответственности привлекли 30 субъектов, а часть материалов передали правоохранительным органам.