Минздрав объяснил результаты итоговой аттестации выпускников резидентуры

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о якобы массовой несдаче итоговой аттестации выпускниками резидентуры. По данным ведомства, второй этап экзамена успешно прошли 96,5% участников, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве, во втором этапе итоговой аттестации приняли участие 3684 выпускника резидентуры. Из них 3540 человек подтвердили квалификацию, а пороговый балл не смогли набрать 134 выпускника, что составляет 3,5%. Средний результат экзамена достиг 80,7 балла.

Поводом для разъяснений стали обращения отдельных выпускников в социальных сетях, выразивших несогласие с результатами экзамена. В Минздраве заявили, что провели всесторонний анализ процедуры оценки и не выявили нарушений.

По информации ведомства, экзаменационные задания были подготовлены в соответствии с утвержденными спецификациями и прошли тестологическую, методическую и содержательную экспертизу с участием преподавателей медицинских вузов и представителей научных организаций.

Отдельно проверили жалобы на качество заданий на государственном языке. В министерстве сообщили, что материалы проходили самостоятельную лингвистическую и содержательную экспертизу, а фактов дословного перевода без адаптации не выявлено.

Также анализ информационной системы показал, что большинство выпускников, не преодолевших пороговый уровень, не использовали все 90 минут, отведенные на выполнение экзамена, завершив работу значительно раньше.

В ведомстве подчеркнули, что во время экзамена каждый участник мог подать апелляцию через информационную систему. Все обращения рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией в установленном законодательством порядке.

В Минздраве напомнили, что выпускники, не преодолевшие пороговый уровень, смогут повторно пройти итоговую аттестацию через шесть месяцев.