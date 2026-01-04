Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы "закупе дешёвых вакцин, вызывающих заболевания у детей", не соответствует действительности, передаёт BAQ.KZ.

Стоит отметить, что все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства.

Закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу "дешевизны". В процессе закупа учитываются:

- наличие преквалификации ВОЗ либо регистрации в странах с жёстким регуляторным контролем,

- результаты клинических исследований,

- соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP),

- данные пострегистрационного мониторинга безопасности.

"Утверждения о том, что вакцины "вызывают болезни у детей", не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений. Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжёлых осложнений и летальных исходов", - отметили в ведомстве.

За последние 34 года благодаря Национальной политике иммунизации отмечено снижение заболеваемости эпидемическим паротитом - более чем в 100 раз (с 12194 случаев в 1990 году до 118 случаев в 2024 году), вирусным гепатитом А - более чем в 32 раза (с 73 962 случаев в 1990 году до 2289 случаев в 2024 году), вирусным гепатитом "В" - в 92 раза (с 5287 в 1990 году до 57 случаев в 2024 году).

Благодаря вакцинации заболеваемость корью среди детей снижена более чем на 90%, краснухой и паротитом — на 95%, случаи полиомиелита не регистрируются с 1996 года, дифтерии - с 2009 года, что подтверждает эффективность национальной программы иммунизации.

Министерство подчёркивает, что распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей.

В Казахстане действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций, в рамках которой каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами. При выявлении рисков принимаются незамедлительные меры в соответствии с действующим законодательством.

Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей.

Также в министерстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.