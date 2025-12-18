Министерство здравоохранения Казахстана опровергло сообщения об использовании наручников в отношении беременных женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, во время родов и хирургических операций, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве заявили, что родовспомогательная помощь таким женщинам оказывается исключительно в родильных домах и профильных медицинских отделениях. Во время родов и оперативных вмешательств применение наручников не допускается.

После родов женщины размещаются в палатах, оснащённых разборными средствами охраны. Это, как подчеркнули в Минздраве, позволяет обеспечить безопасность и одновременно соблюдение прав и надлежащих условий содержания.

В министерстве отметили, что данные меры направлены на соблюдение принципов гуманного обращения, требований законодательства и медицинских стандартов оказания помощи.

Кроме того, Минздрав совместно с регионами и Комитетом уголовно-исполнительной системы при поддержке Генеральной прокуратуры продолжает работу по улучшению доступности и качества медицинской помощи. За последнее время проведены текущие и капитальные ремонты 55 медицинских объектов, а также запланировано строительство новых врачебных амбулаторий.

В системе также внедрены скрининговые осмотры и телемедицинские услуги, что позволило повысить доступность консультаций узких специалистов.

Министерство заверило, что и далее будет последовательно работать над повышением качества медицинской помощи с обязательным соблюдением гуманного подхода и медицинских стандартов.