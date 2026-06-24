В Минздраве сделали официальное заявление о смерти Мухтара Ербаяна
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Министерство здравоохранения сделало официальное заявление о смерти солдата срочной службы Национальной гвардии Мухтара Ербаяна.
Ведомство совместно с Национальным координационным центром экстренной медицины выразили соболезнования родным и близким бывшего военнослужащего Национальной гвардии Мухтара Ербаяна в связи с его смертью.
Мухтар Ербаян получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время прохождения срочной воинской службы. С 2023 года он находился в крайне тяжёлом состоянии.
По информации Минздрава, на протяжении почти трёх лет врачи боролись за его жизнь. Однако полученные травмы привели к необратимым изменениям головного мозга, несовместимым с жизнью.
Всё это время пациент находился в персистирующем вегетативном состоянии. Несмотря на интенсивное лечение и постоянную респираторную поддержку, его состояние постепенно ухудшалось. У него наблюдались снижение уровня кислорода в крови, нарушения сердечного ритма и нестабильность работы жизненно важных органов.
Сообщается, что медицинские специалисты провели весь необходимый комплекс лечебных и реанимационных мероприятий.
Также силами МВД и Министерства здравоохранения Мухтар Ербаян был направлен на лечение в Турцию, где врачи подтвердили ранее установленный диагноз.
В июне 2026 года на фоне тяжёлого основного заболевания у пациента развились инфекционные осложнения, сепсис и синдром полиорганной недостаточности.
23 июня 2026 года в 21:40 врачи констатировали биологическую смерть пациента. Непосредственной причиной смерти стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся вследствие тяжёлых последствий черепно-мозговой травмы и связанных с ней осложнений.
В ведомстве отметили, что пациент находился в палате, оснащённой современным медицинским оборудованием, получал необходимую лекарственную терапию и круглосуточный уход. Родственникам был обеспечен доступ к пациенту, а медицинский персонал оказывал весь необходимый объём помощи.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни Ербаян Мухтар – солдат срочной службы Национальной гвардии, чья трагическая история на протяжении нескольких лет находилась под пристальным вниманием всей страны. О смерти молодого человека сообщила его мать. Незадолго до этого стало известно о резком ухудшении состояния Ербаяна, из-за чего он был экстренно госпитализирован в Национальный координационный центр экстренной медицины. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
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