Министерство здравоохранения сделало официальное заявление о смерти солдата срочной службы Национальной гвардии Мухтара Ербаяна.

Ведомство совместно с Национальным координационным центром экстренной медицины выразили соболезнования родным и близким бывшего военнослужащего Национальной гвардии Мухтара Ербаяна в связи с его смертью.

Мухтар Ербаян получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время прохождения срочной воинской службы. С 2023 года он находился в крайне тяжёлом состоянии.

По информации Минздрава, на протяжении почти трёх лет врачи боролись за его жизнь. Однако полученные травмы привели к необратимым изменениям головного мозга, несовместимым с жизнью.

Всё это время пациент находился в персистирующем вегетативном состоянии. Несмотря на интенсивное лечение и постоянную респираторную поддержку, его состояние постепенно ухудшалось. У него наблюдались снижение уровня кислорода в крови, нарушения сердечного ритма и нестабильность работы жизненно важных органов.

Сообщается, что медицинские специалисты провели весь необходимый комплекс лечебных и реанимационных мероприятий.

Также силами МВД и Министерства здравоохранения Мухтар Ербаян был направлен на лечение в Турцию, где врачи подтвердили ранее установленный диагноз.

В июне 2026 года на фоне тяжёлого основного заболевания у пациента развились инфекционные осложнения, сепсис и синдром полиорганной недостаточности.

23 июня 2026 года в 21:40 врачи констатировали биологическую смерть пациента. Непосредственной причиной смерти стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся вследствие тяжёлых последствий черепно-мозговой травмы и связанных с ней осложнений.

В ведомстве отметили, что пациент находился в палате, оснащённой современным медицинским оборудованием, получал необходимую лекарственную терапию и круглосуточный уход. Родственникам был обеспечен доступ к пациенту, а медицинский персонал оказывал весь необходимый объём помощи.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни Ербаян Мухтар – солдат срочной службы Национальной гвардии, чья трагическая история на протяжении нескольких лет находилась под пристальным вниманием всей страны. О смерти молодого человека сообщила его мать. Незадолго до этого стало известно о резком ухудшении состояния Ербаяна, из-за чего он был экстренно госпитализирован в Национальный координационный центр экстренной медицины. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.