Нашли по камерам: в Туркестанской области полицейские спасли отпуск туристу из Китая

В Сайрамском районе Туркестанской области стражи порядка помогли путешественнику из КНР вернуть утерянный кофр, в котором находились все его документы и ценные вещи. Иностранный турист, путешествовавший на мотоцикле, обратился к местным полицейским в полной растерянности: во время поездки у него при неизвестных обстоятельствах пропал багажный кофр. Ситуация была критической, так как внутри находилось самое важное — личные документы и ценности.

За дело незамедлительно взялся участковый инспектор Сайрамского района. Полицейский детально изучил записи с камер видеонаблюдения по всему маршруту иностранца. На кадрах удалось увидеть, что кофр просто выпал на одной из улиц во время движения, после чего его подобрал прохожий. Личность местного жителя установили в кратчайшие сроки.

После оперативной разъяснительной беседы мужчина вернул найденное имущество. Кофр со всем его содержимым в целости и сохранности передали законному владельцу.