Скончался Ербаян Мухтар: трагический финал истории солдата Нацгвардии

В Казахстане ушел из жизни Ербаян Мухтар — солдат срочной службы Национальной гвардии, чья трагическая история на протяжении нескольких лет находилась под пристальным вниманием всей страны. О смерти молодого человека сообщила его мать. Незадолго до этого стало известно о резком ухудшении состояния Ербаяна, из-за чего он был экстренно госпитализирован в Национальный координационный центр экстренной медицины. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

История Ербаяна Мухтара началась в конце 2023 года во время его службы в армии, когда срочник получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому. В воинской части заявили, что солдат якобы случайно упал в туалете и ударился головой, однако родственники сразу же усомнились в официальной версии. Позже, после лечения в Центральной клинической больнице Алматы, Ербаян на время пришел в сознание и, по заявлениям родных, жестами успел дать понять, что его жестоко избили, но после очередного хирургического вмешательства молодой человек снова впал в кому.

Для продолжения борьбы за его жизнь семья объявила сбор средств на зарубежную реабилитацию — неравнодушные казахстанцы проявили беспрецедентную солидарность и собрали более 220 миллионов тенге. Благодаря этому осенью 2024 года Ербаян отправился в турецкую клинику, где после продолжительного курса лечения наметилась положительная динамика, однако со временем его состояние вновь начало стремительно ухудшаться.

По факту получения тяжелых травм военнослужащим полиция ранее возбудила уголовное дело. Кроме того, отдельное расследование было начато в отношении медицинских работников, которые занимались лечением Ербаяна на родине.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Ербаяна Мухтара.