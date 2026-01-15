Министерство здравоохранения РК объявило о значительном усилении финансовой дисциплины и контроля качества медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС, передает BAQ.KZ.

Анализ показал, что рост числа частных медицинских организаций с 635 в 2020 году до 1 228 в 2025-м, а также увеличение поставщиков первичной медико-санитарной помощи с 215 до 336 не привели к заметному улучшению доступности и качества медицинской помощи.

С 1 января 2025 года в договоры с поставщиками впервые включены 11 индикаторов качества, охватывающих административные показатели, ПМСП и скорую помощь, с применением мер экономического воздействия.

По итогам года меры были применены на 2,8 млрд тенге, в том числе:

2,1 млрд тенге – за недостижение административных показателей,

661 млн тенге – по ПМСП,

19,2 млн тенге – по скорой помощи.

С 1 июля 2025 года заработала электронная система мониторинга оказанных медуслуг с автоматическим контролем. Любые приписки и завышение стоимости приравнены к финансовым нарушениям с направлением материалов в правоохранительные органы. В 2025 году таких случаев зарегистрировано 73, тогда как в 2024-м их было 40.

Также пересмотрены тарифы на услуги дневного стационара, что позволило сэкономить 2,1 млрд тенге, а размещение таких услуг теперь осуществляется только среди организаций с прикрепленным населением, сократив число поставщиков почти в два раза.

Механизм подушевого финансирования ПМСП пересмотрен: количество обращений в организации увеличилось на 40% (2,2 млн человек), а высвобожденные средства превысили 15 млрд тенге. Число пациентов, не обратившихся за помощью в течение года, снизилось с 5,6 млн до 3,4 млн человек.

Минздрав подчеркивает, что все меры направлены на формирование прозрачной системы здравоохранения, рациональное использование средств ГОБМП и ОСМС и повышение качества медицинской помощи населению.