Минздрав оштрафовал клиники на 2,8 млрд тенге за нарушения качества медуслуг
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения РК объявило о значительном усилении финансовой дисциплины и контроля качества медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС, передает BAQ.KZ.
Анализ показал, что рост числа частных медицинских организаций с 635 в 2020 году до 1 228 в 2025-м, а также увеличение поставщиков первичной медико-санитарной помощи с 215 до 336 не привели к заметному улучшению доступности и качества медицинской помощи.
С 1 января 2025 года в договоры с поставщиками впервые включены 11 индикаторов качества, охватывающих административные показатели, ПМСП и скорую помощь, с применением мер экономического воздействия.
По итогам года меры были применены на 2,8 млрд тенге, в том числе:
-
2,1 млрд тенге – за недостижение административных показателей,
-
661 млн тенге – по ПМСП,
-
19,2 млн тенге – по скорой помощи.
С 1 июля 2025 года заработала электронная система мониторинга оказанных медуслуг с автоматическим контролем. Любые приписки и завышение стоимости приравнены к финансовым нарушениям с направлением материалов в правоохранительные органы. В 2025 году таких случаев зарегистрировано 73, тогда как в 2024-м их было 40.
Также пересмотрены тарифы на услуги дневного стационара, что позволило сэкономить 2,1 млрд тенге, а размещение таких услуг теперь осуществляется только среди организаций с прикрепленным населением, сократив число поставщиков почти в два раза.
Механизм подушевого финансирования ПМСП пересмотрен: количество обращений в организации увеличилось на 40% (2,2 млн человек), а высвобожденные средства превысили 15 млрд тенге. Число пациентов, не обратившихся за помощью в течение года, снизилось с 5,6 млн до 3,4 млн человек.
Минздрав подчеркивает, что все меры направлены на формирование прозрачной системы здравоохранения, рациональное использование средств ГОБМП и ОСМС и повышение качества медицинской помощи населению.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами