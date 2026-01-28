На аппаратном совещании Министерства здравоохранения под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой обсудили переход системы иммунопрофилактики на электронный формат отчетности, передает BAQ.KZ.

С января текущего года в Казахстане введена полная электронная отчетность по вакцинации населения и движению вакцин в системе "Модуль Вакцинация". Этот шаг направлен на цифровизацию здравоохранения и повышение прозрачности, оперативности и сопоставимости данных.

Глава Минздрава поручила ускорить отказ от бумажной отчетности, обучить медицинских работников работе с информационными системами и наладить регулярный контроль качества данных на региональном уровне.

Переход на электронный учет позволит эффективнее управлять процессами вакцинации и принимать своевременные решения в сфере иммунопрофилактики.