Министерство здравоохранения Казахстана запускает масштабную реформу системы лекарственного обеспечения. Поводом для преобразований стали выводы аудита, проведённого Высшей аудиторской палатой, который выявил системные нарушения — от ценообразования до контроля качества препаратов, передает BAQ.KZ.

Рабочее совещание по этому вопросу провёл заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев с участием главы Минздрава Акмарал Альназаровой, представителей Администрации Президента, Генпрокуратуры и других надзорных органов.

Среди ключевых проблем, обозначенных в отчёте — непрозрачность процессов закупа, отсутствие своевременного обновления протоколов лечения, слабый фармаконадзор и риски поставок некачественных медикаментов.

"Мы не вправе допускать неэффективного расходования бюджета и перебоев с лекарствами. Все нарушения должны получить как правовую, так и управленческую оценку", — заявил Ермек Кошербаев.

Минздрав представил пакет первоочередных мер:

снижение цен на лекарства — до 19% по госпрограммам и до 30% в аптечной сети;

переход на электронные закупки;

упрощение выхода новых препаратов на рынок;

внедрение персонального учета пациентов;

развитие госпитальной фармации.

Также продолжается внедрение системы маркировки: уже промаркировано более 366 млн упаковок, изъято из оборота — свыше 80 млн. В рамках пилотного проекта срок регистрации новых препаратов планируется сократить до 100 дней.

Акмарал Альназарова подчеркнула, что ведомство будет работать на опережение, чтобы избежать повторения прошлых ошибок.

"Реформа направлена на повышение доступности, прозрачности и качества лекарственного обеспечения в стране", — отметила министр.

По словам Ермека Кошербаева, обеспечение граждан доступными и качественными лекарствами — один из приоритетов государственной политики в здравоохранении.