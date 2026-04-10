Южные регионы Казахстана остаются природными очагами Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Что за заболевание ККГЛ

В ведомстве напомнили, что ККГЛ - это опасное вирусное заболевание, которое передается через укусы клещей или при контакте с заражёнными животными. Болезнь протекает тяжело, а уровень смертности может достигать 30%.

По данным Минздрава, заболевание начинается остро. У человека резко поднимается температура до 39–40 градусов, появляются слабость, сильные головные и мышечные боли. Через несколько дней состояние может ухудшиться - возникают кровотечения, что представляет серьёзную угрозу для жизни.

Кто в зоне риска и есть ли вакцина

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день вакцины против ККГЛ не существует, поэтому основное внимание должно уделяться профилактике.

В зоне риска находятся жители сельской местности, люди, работающие с животными, медицинские работники, а также все, кто посещает эндемичные районы.

Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют использовать репелленты при выезде на природу, регулярно осматривать тело на наличие клещей и работать с животными только в защитной одежде. Также важно проводить обработку скота и хозяйственных помещений.

Что делать при укусе

Особое внимание в Минздраве обратили на действия при укусе клеща.

«При укусе необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно удалять клеща не рекомендуется», - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что своевременное обращение к врачам может спасти жизнь.