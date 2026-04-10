Минздрав предупреждает о другой опасной болезни от клещей
Министерство здравоохранения предупредило о риске заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой — опасной инфекцией, передающейся через укусы клещей.
Южные регионы Казахстана остаются природными очагами Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Что за заболевание ККГЛ
В ведомстве напомнили, что ККГЛ - это опасное вирусное заболевание, которое передается через укусы клещей или при контакте с заражёнными животными. Болезнь протекает тяжело, а уровень смертности может достигать 30%.
По данным Минздрава, заболевание начинается остро. У человека резко поднимается температура до 39–40 градусов, появляются слабость, сильные головные и мышечные боли. Через несколько дней состояние может ухудшиться - возникают кровотечения, что представляет серьёзную угрозу для жизни.
Кто в зоне риска и есть ли вакцина
В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день вакцины против ККГЛ не существует, поэтому основное внимание должно уделяться профилактике.
В зоне риска находятся жители сельской местности, люди, работающие с животными, медицинские работники, а также все, кто посещает эндемичные районы.
Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют использовать репелленты при выезде на природу, регулярно осматривать тело на наличие клещей и работать с животными только в защитной одежде. Также важно проводить обработку скота и хозяйственных помещений.
Что делать при укусе
Особое внимание в Минздраве обратили на действия при укусе клеща.
«При укусе необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно удалять клеща не рекомендуется», - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве напомнили, что своевременное обращение к врачам может спасти жизнь.