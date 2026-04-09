Система обязательного медицинского страхования в Казахстане сталкивается с дисбалансом: расходы продолжают расти, однако эффективность остается ниже ожидаемой. По оценкам, до 10% затрат могут быть неэффективными. В связи с этим готовится перезапуск модели ОСМС 2.0, передает корреспондент BAQ.KZ.

При этом в системе сохраняются проблемы, на которые ранее указывали как эксперты, так и сами власти. Речь идет о жалобах на очереди и доступность медпомощи, а также вопросах эффективности расходования средств. Только в 2025 году в Фонд поступило более 23 тысяч обращений от граждан.

"Ключевая проблема действующей модели ОСМС заключается в отсутствии единого контура управления системой. Сегодня планирование, закуп, контроль и оплата функционируют разрозненно. Это приводит к ряду системных эффектов: ограниченная прозрачность финансовых потоков; преобладание ручного управления; контроль преимущественно постфактум; рост расходов без сопоставимого роста эффективности. Дополнительно, система исторически была ориентирована на объем оказанных услуг, а не на подтвержденный результат для пациента", - заявили в Фонде в ответ на запрос редакции.

Именно эти накопленные противоречия стали отправной точкой для реформы.

Теперь Фонд медстрахования в новой архитектуре должен не только финансировать, но и прогнозировать потребности населения, управлять рисками и обеспечивать устойчивость системы в долгосрочной перспективе.

Внедряется прогнозирование, учитывающее демографию, структуру заболеваемости и экономические факторы.

"Теперь ресурсы будут распределяться с учётом реальной потребности населения. Добросовестные поставщики получат приоритет, а организации с рисками - усиленный контроль, вплоть до ограничений финансирования" - пояснили в ФСМС.

Дополнительно создаётся единая цифровая архитектура Qalqan, обеспечивающая прозрачность движения средств на всех этапах — от планирования до оплаты.

"При этом важно, что система не вмешивается в работу врачей и не регулирует лечебный процесс. Её задача — финансовая дисциплина и управляемость" - говорят в фонде.

Что изменится для пациентов и системы в целом

Один из самых чувствительных вопросов для населения — повлияет ли реформа на очереди и доступ к специалистам.

Прямого эффекта ожидать не стоит: эти вопросы остаются на уровне медицинских организаций. Однако косвенное влияние возможно. Более точное планирование объёмов помощи и выявление дефицитов создают условия для снижения очередей в перспективе.

Стоит отметить, что с 2026 года расширен перечень скрининговых исследований, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, глаукому и вирусные гепатиты.

Главный вопрос теперь не в том, сколько денег тратится, а в том, какой результат получает пациент и насколько устойчивой остаётся система в долгосрочной перспективе. Если эта логика будет реализована последовательно, реформа может стать одной из важных трансформаций социальной политики Казахстана.