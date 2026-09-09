Минздрав проверил организации родовспоможения: выявлены нарушения
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Министерство здравоохранения завершило проверку 82 из 84 организаций родовспоможения. По итогам выдано 81 санитарное предписание.
Что проверяли
Проверка охватила 35 перинатальных центров и 47 родильных отделений.
Специалисты оценивали соблюдение требований инфекционной безопасности, в том числе состояние стерилизации и дезинфекции, вентиляции и водоснабжения, своевременность выявления инфекций, а также работу служб инфекционного контроля.
Кроме того, проводились лабораторные исследования. Это позволило оценить не только ведение документации, но и фактические условия оказания медицинской помощи.
Какие нарушения выявили
Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима обнаружены в 29 медицинских организациях.
Всего по результатам проверки выдано 81 санитарное предписание. По нарушениям, которые требовали незамедлительного устранения рисков, приняты адресные меры реагирования.
Что поручил Минздрав
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев поручил региональным управлениям здравоохранения обеспечить ежемесячный контроль исполнения предписаний.
Также необходимо привести санитарно-техническое состояние организаций родовспоможения в соответствие с установленными требованиями.
Кроме того, поручено усилить кадровое обеспечение служб инфекционного контроля, обновить программы профилактики инфекций и повысить персональную ответственность руководителей медицинских организаций.
«Наша задача – не просто зафиксировать нарушение и выдать предписание. Через месяц мы должны вернуться и увидеть конкретный результат. Если замечание выявлено, оно должно быть устранено. Безопасность пациента должна подтверждаться не отчетами, а реальными условиями оказания медицинской помощи», – подчеркнул Тимур Султангазиев.
Какие медорганизации проверят
Следующим этапом станет проверка детских больниц.
После этого аналогичная работа будет проведена в организациях первичной медико-санитарной помощи.
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