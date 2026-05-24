Минздрав проверит все наркоцентры после жалоб на освидетельствование водителей

Министерство здравоохранения Казахстана проведёт комплексную проверку наркологических центров по всей стране. Поводом стали жалобы граждан, депутатские запросы и выявленные нарушения при проведении медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.

Вопрос обсудили на специальном совещании под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. В ходе встречи рассмотрели факты несоблюдения установленных процедур и стандартов при проведении экспертиз.

По итогам совещания министр поручила Комитету медицинского и фармацевтического контроля проверить все региональные наркологические центры на соблюдение действующих правил проведения медицинского освидетельствования.

В Минздраве подчеркнули, что в случае выявления нарушений материалы проверок будут передаваться в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в соответствии с законодательством Казахстана.