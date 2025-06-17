Вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов сообщил, что специалистам остродефицитных направлений, прибывшим на работу в сёла, выплачивается единовременное пособие. Наряду с кадровой поддержкой Минздрав реализует цифровую трансформацию отрасли и продолжает работу по долгосрочным стратегиям развития медицинской инфраструктуры в регионах, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание вице-министр уделил вопросу обеспеченности кадрами в регионах. Он напомнил, что для медработников, прибывающих в сельские населённые пункты, действуют меры поддержки в рамках программы "С дипломом в село!", а также расширены социальные гарантии и стимулирующие выплаты.

"В целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат. Так, с 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП – 8,5 млн тенге", - рассказал Муратов.

Однако решения по выплатам на сегодня приняты не во всех регионах.

Одним из ключевых направлений стало создание долгосрочных региональных стратегий. Их разработка завершена по семи регионам: Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Жамбылская, Актюбинская области, а также области Улытау и Жетісу. Вице-министр подчеркнул, что работа продолжается по остальным регионам.

В числе 34 якорных проектов, реализуемых в рамках Концепции, — национальные научные центры, перинатальные и многопрофильные больницы, университетские клиники. Уже завершены три крупных объекта: Национальный научный онкологический центр и Национальный центр экстренной медицины в Астане, а также Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы.

Кроме того, по словам Муратова, Минздрав совместно с Центром поддержки цифрового правительства МЦРИАП РК реализует проект цифровой карты объектов здравоохранения. В 2024 году карта охватила 10 регионов, в 2025 году проект завершится по остальным областям. Также ведётся работа по интеграции с другими информационными системами, внедрению ИИ-инструментов и системы управления рисками.