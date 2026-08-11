В Минздрав рассказали, как правильно выбрать школьный рюкзак

Перед новым учебным годом родителям советуют проверить, насколько тяжелым становится школьный рюкзак после того, как в него сложены учебники, тетради и другие принадлежности. Простой ориентир: полностью собранный рюкзак не должен весить более 10% массы тела ребенка.

Красивый дизайн и вместительность - далеко не единственные критерии. Важно, чтобы рюкзак был легким, подходил ребенку по размеру, удобно сидел на спине и не создавал излишней нагрузки на плечи.

Согласно требованиям, установленным приказом Министерства здравоохранения РК № ҚР ДСМ-76, рекомендуемый вес учебных принадлежностей зависит от возраста школьника:

 для учащихся 1-3 классов - до 2 килограммов;

 для учащихся 4-5 классов - до 2,5 килограмма;

 для учащихся 6-7 классов - до 3,5 килограмма;

 для учащихся 8-11 классов - до 4,5 килограмма.

При этом указанные нормы относятся именно к ежедневному учебному комплекту и не включают вес самого рюкзака.

Специалисты также рекомендуют, чтобы общий вес рюкзака вместе с учебниками и принадлежностями не превышал 10% массы тела ребенка. Например, если школьник весит 30 килограммов, желательно, чтобы полностью собранный рюкзак весил не более 3 килограммов.

Специалисты рекомендуют выбирать рюкзак вместе с ребенком. Перед покупкой его желательно примерить и убедиться, что он соответствует росту школьника и удобно располагается на спине.

При выборе стоит обратить внимание на следующие характеристики:

 широкие и мягкие лямки, позволяющие равномерно распределять нагрузку;

 плотная спинка, обеспечивающая правильное прилегание к спине;

 возможность регулировки длины лямок;

 наличие светоотражающих элементов: они делают школьника более заметным для водителей в темное время суток;

 прочный и влагостойкий материал.

Также важно учитывать собственный вес рюкзака. Чем он легче, тем меньше дополнительная нагрузка на ребенка. Специалисты рекомендуют, чтобы вес пустого рюкзака не превышал 1 килограмма. Рюкзак не должен быть слишком большим для ребенка или свисать значительно ниже поясницы.

Даже самый удобный рюкзак может стать тяжелым, если ребенок ежедневно носит в нем ненужные вещи.

Родителям рекомендуется периодически проверять его содержимое. Игрушки, лишние тетради, книги и другие предметы, которые не понадобятся на уроках, лучше оставлять дома. Важно также приучить ребенка носить рюкзак на двух плечах, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Если в школе предусмотрена такая возможность, часть учебников и принадлежностей можно оставлять в классе.