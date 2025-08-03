В Казахстане разрабатываются новые правила применения химической кастрации для осужденных за педофилию, передает BAQ.KZ.

Так, Министерство здравоохранения Казахстана разработало проект поправок, касающихся процедуры применения химической кастрации к лицам, осужденным за педофилию. Документ размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 18 августа.

В пояснении к документу говорится, что вносится поправка о применении химической кастрации за шесть месяцев до освобождения и направлении материалов администрацией учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.

Напомним, что в Казахстане мера химической кастрации предусмотрена для лиц старше 18 лет, признанных виновными в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.