Минздрав РК рассказал, как подготовить детей к школе

Ведомство советует родителям ввести режим дня и контроль за гаджетами.

Подготовка к новому учебному году не ограничивается покупкой школьной формы, рюкзаков и канцелярии. Важнейшей частью этого процесса является организация правильного режима дня, контроль за использованием гаджетов, а также создание условий для полноценного отдыха ребёнка. Об этом напоминает Министерство здравоохранения РК. Более подробно в материале BAQ.KZ.

В ведомстве отмечают, что переход от свободного летнего графика к школьному распорядку необходимо начинать заранее. Постепенное возвращение к привычному режиму снижает уровень стресса у детей и помогает сохранить здоровье.

По данным Минздрава, школьный день должен включать не только учебные занятия и выполнение домашних заданий, но и регулярные прогулки на свежем воздухе, физическую активность, сбалансированное питание и полноценный сон. Для младших школьников выполнение домашних заданий не должно превышать 1,5–2 часов, для старшеклассников — до 3–4 часов с обязательными перерывами каждые 40 минут.

Кроме того, специалисты подчёркивают необходимость ежедневной физической активности. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, детям и подросткам от 5 до 17 лет необходимо не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической нагрузки в день.

Отдельное внимание Минздрав РК уделяет вопросам экранного времени. По данным врачей, чрезмерное увлечение гаджетами может приводить к нарушениям сна, снижению концентрации и утомляемости. Поэтому рекомендуется ограничивать развлекательное экранное время до 2 часов в день, исключать использование гаджетов за час до сна, а также не держать электронные устройства в спальне.

"Важно, чтобы родители не только контролировали количество времени у экрана, но и следили за качеством контента. Лучше отдавать предпочтение развивающим программам и образовательным ресурсам", — отмечают в Минздраве.

В ведомстве также напоминают о важности формирования так называемых "цифровых правил семьи" и личного примера родителей.

Таким образом, подготовка к школе — это комплексный процесс, в котором внимание должно уделяться не только учебе, но и здоровью ребёнка. Правильный режим дня, физическая активность и разумное использование гаджетов помогут школьникам легче адаптироваться к учебному процессу и сохранить силы на весь год.

