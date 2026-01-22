Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерство здравоохранения сообщил о возобновлении проверок медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям субъектов контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг, передает BAQ.KZ.

В этом году планируются проверить 118 государственных и частных медицинских организаций.

– Основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам, – сообщили в Минздраве Казахстана.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года 57 медицинских организаций пройдут профилактический контроль с посещением.

– Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов. Проверки будут осуществляться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Их проведение направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также на защиту прав пациентов, – говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что возобновление контрольных мероприятий является частью системной работы по укреплению государственного надзора и обеспечению единых стандартов оказания медицинских услуг в стране. Последние плановые проверки КМФК на соответствие разрешительным требованиям проводились в 2023 году.