Министерство здравоохранения РК направило 70,5 млрд тенге, сэкономленных в результате реформы системы закупок, на расширение бесплатного лекарственного обеспечения граждан, передает BAQ.KZ.

Высвободившиеся средства позволили включить в перечень бесплатных препаратов семь инновационных лекарств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.

Масштабная экономия по итогам 2025 года была достигнута за счет перехода на прямые контракты с заводами-производителями и расширения закупок через международные организации ООН. Параллельно министерство оптимизировало список бесплатных лекарств, исключив 90 малоэффективных позиций и нозологий, не влияющих на продолжительность жизни.

Высвободившиеся лимиты теперь направлены на удовлетворение персонифицированных потребностей пациентов, состоящих на диспансерном учете.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: благодаря цифровизации торгов уже сэкономлено 47 млрд тенге. Для укрепления лекарственной безопасности запланировано строительство собственной сети складов «СК-Фармация», что позволит ежегодно экономить еще около 1,7 млрд тенге.

Министерство также упрощает доступ на рынок качественных импортных препаратов. В 2026 году к списку стран с ускоренной процедурой регистрации лекарств (США, ЕС, Япония, Великобритания) добавятся Турция и Южная Корея.

Контроль качества остается строгим: в прошлом году экспертиза выявила несоответствие стандартам у 112 препаратов, а действие 30 регистрационных удостоверений было приостановлено из-за побочных эффектов.

Важным этапом реформы стала цифровая маркировка, которая вывела оборот медикаментов из «тени», обеспечив рост налоговых поступлений от розницы на 24% (дополнительно 24 млрд тенге) и позволив пресечь перепродажу в аптеках 15 тыс. упаковок бесплатных препаратов. В текущем году планируется внедрение обязательной маркировки БАДов, а с 2027 года – медицинских изделий.