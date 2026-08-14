Минздрав сообщил о снижении смертности от ДТП, рака и болезней сердца
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В Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года снизилась смертность сразу по нескольким направлениям. Число смертей в ДТП сократилось на 20,9%, от болезней системы кровообращения на 10,9%, от онкологических заболеваний на 5%. Общая смертность уменьшилась на 0,8%, передает BAQ.KZ.
Данные представил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии ведомства.
За семь месяцев материнская смертность снизилась на 17,5%. Показатель сократился с 9,7 до 8 случаев на 100 тыс. живорождённых.
Младенческая смертность составила 5,93 при плане 7,3, неонатальная 3,05 при плане 4,1.
Главный результат работы системы здравоохранения - сохранённые жизни и здоровье людей. Положительная динамика показывает, что принимаемые меры дают результат. Теперь важно закрепить его и обеспечить одинаковую доступность качественной медицинской помощи во всех регионах, - сказал Тимур Султангазиев.
Во втором полугодии Минздрав намерен сосредоточиться на профилактике осложнений беременности, качестве наблюдения женщин и детей, патронаже и своевременной медицинской помощи.
Рак чаще выявляют на ранних стадиях
Доля профилактических посещений организаций первичной медико-санитарной помощи достигла 33,7% при годовом плане 27%.
Охват онкологическими скринингами вырос с 37,6% до 42%. Доля злокачественных новообразований, выявленных на стадиях 0-I, составила 34,3% при плане 33,8%.
При этом в отдельных регионах сохраняются низкие показатели раннего выявления заболеваний и проблемы с маршрутизацией пациентов. Минздрав намерен сосредоточить работу на этих территориях.
Пять показателей требуют отдельного внимания
Доля отечественных лекарств и медицинских изделий в закупках Единого дистрибьютора достигла 34,9% при плане 32%.
Прослеживаемость движения лекарств в режиме реального времени составила 77%, превысив годовой план в 75%. По данным ведомства, система позволяет контролировать путь препаратов по всей цепочке поставок и быстрее реагировать на риск дефицита.
За последние три года объем мер социальной поддержки медицинских работников вырос в 6,7 раза. Минздрав намерен продолжить работу по закреплению врачей и среднего медицинского персонала в регионах и сельской местности.
При этом из 24 показателей, по которым оценивалась работа за полугодие, пять требуют дополнительного внимания. Региональным управлениям здравоохранения поручили провести их детальный анализ и принять меры.
Средние показатели по стране не должны скрывать проблемы отдельных территорий. По итогам года нам нужны не объяснения причин, а конкретное улучшение показателей и реальный результат для населения, - подчеркнул Тимур Султангазиев.
Во втором полугодии Минздрав планирует закрепить достигнутые результаты и сосредоточиться на показателях, которые напрямую связаны с продолжительностью и качеством жизни населения.
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