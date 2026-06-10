Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства

В Казахстане зафиксировано снижение цен на 669 лекарственных препаратов. Такие данные привело Министерство здравоохранения по итогам мониторинга стоимости лекарств в аптеках страны, сообщает BAQ.KZ.

Минздрав проанализировал цены на 2635 наименований лекарственных препаратов в аптеках всех 20 регионов страны. Сравнение проводилось между периодом до введения механизма регулирования предельных цен и маем 2026 года.

По результатам мониторинга стоимость 669 препаратов снизилась. Это составляет 20,4% от общего числа изученных лекарств.

Еще 1309 препаратов, или почти половина ассортимента, сохранили прежнюю цену.

Что показал мониторинг

В ведомстве отметили, что сегодня механизм регулирования предельных цен распространяется на 4994 лекарственных препарата, реализуемых через аптечную сеть.

"По итогам мониторинга было установлено, что цены на 1309 препаратов остались без изменений, а на 669 лекарственных средств цены снизились", – сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, более 3000 препаратов, используемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, освобождены от уплаты НДС. В этот перечень входят и лекарства для лечения социально значимых заболеваний.

Как пожаловаться на завышенные цены

В Минздраве напомнили, что казахстанцы могут сообщить о случаях продажи лекарств по цене выше установленной через мобильное приложение DariKZ.

Для подачи обращения необходимо прикрепить подтверждающие материалы, включая товарный чек и фотографию упаковки препарата. Информация будет направлена в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Через приложение также можно сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что работа по мониторингу цен и обеспечению доступности лекарств для населения будет продолжена.