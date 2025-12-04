Министерство здравоохранения зафиксировало ощутимое снижение цен на наиболее востребованные лекарства в аптечной сети страны, передает BAQ.KZ.

По данным территориальных департаментов Комитета медицинского и фармацевтического контроля, анализ 70 препаратов, включая антибиотики, сердечно-сосудистые средства и лекарства для лечения заболеваний ЖКТ, показал сокращение стоимости в среднем на 12% по сравнению с периодом до введения нового порядка регулирования цен.