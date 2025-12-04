  • 4 Декабря, 21:37

Минздрав сообщил о снижении цен на лекарства в аптеках на 12%

Сегодня, 20:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
86
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения зафиксировало ощутимое снижение цен на наиболее востребованные лекарства в аптечной сети страны, передает BAQ.KZ.

По данным территориальных департаментов Комитета медицинского и фармацевтического контроля, анализ 70 препаратов, включая антибиотики, сердечно-сосудистые средства и лекарства для лечения заболеваний ЖКТ, показал сокращение стоимости в среднем на 12% по сравнению с периодом до введения нового порядка регулирования цен.

"Принятые меры уже дают результат: лекарства становятся доступнее, ценовые надбавки выравниваются, а аптеки соблюдают установленные правила", – отметили в Минздраве.

Самое читаемое

Наверх