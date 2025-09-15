Министерство здравоохранения РК представило пилотный проект "Онлайн медицина", направленный на обеспечение жителей сельских и отдалённых районов качественной медицинской помощью, передает BAQ.KZ.

Главная цель инициативы — внедрение телемедицинских технологий, которые позволят получать дистанционные консультации профильных специалистов, проходить онлайн-диагностику, получать своевременное лечение и находиться под удалённым медицинским наблюдением при необходимости.

Проект охватывает 8 регионов: Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую области и город Астану. В пилоте участвуют 100 медицинских организаций, координатором выступает Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

Ожидаемые результаты проекта:

повышение качества и доступности медпомощи в сельской местности;

сокращение сроков ожидания консультаций и лечения;

улучшение показателей здоровья населения;

равный доступ к медицинским услугам независимо от места проживания.

Проект "Онлайн медицина" станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения, позволяя жителям сёл получать помощь врачей рядом с домом, без необходимости выезда за пределы районов проживания.