  • 15 Сентября, 16:46

Минздрав тестирует цифровую медпомощь в отдалённых сёлах

Сегодня, 15:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ortcom.kz Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
170
Фото: ortcom.kz

Министерство здравоохранения РК представило пилотный проект "Онлайн медицина", направленный на обеспечение жителей сельских и отдалённых районов качественной медицинской помощью, передает BAQ.KZ.

Главная цель инициативы — внедрение телемедицинских технологий, которые позволят получать дистанционные консультации профильных специалистов, проходить онлайн-диагностику, получать своевременное лечение и находиться под удалённым медицинским наблюдением при необходимости.

Проект охватывает 8 регионов: Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую области и город Астану. В пилоте участвуют 100 медицинских организаций, координатором выступает Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

Ожидаемые результаты проекта:

  • повышение качества и доступности медпомощи в сельской местности;
  • сокращение сроков ожидания консультаций и лечения;
  • улучшение показателей здоровья населения;
  • равный доступ к медицинским услугам независимо от места проживания.

Проект "Онлайн медицина" станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения, позволяя жителям сёл получать помощь врачей рядом с домом, без необходимости выезда за пределы районов проживания.

Самое читаемое

Наверх