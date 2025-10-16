Минздрав усилил контроль за ввозом незарегистрированных лекарств
Министерство здравоохранения Казахстана обновило форму электронного разрешения на ввоз незарегистрированных лекарственных средств, передает BAQ.KZ.
Работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты, выданному по итогам государственного аудита деятельности Минздрава и его подведомственных организаций. Аудиторы проверяли, как граждане и учреждения обеспечиваются лекарствами и медицинскими изделиями.
По результатам проверки Минздраву совместно с Министерством цифрового развития было поручено привести форму электронного разрешения в соответствие с действующими Правилами ввоза и оказания госуслуги по выдаче таких документов.
Соответствующие изменения внесены приказом министра здравоохранения. Теперь в правилах предусмотрена обновлённая форма электронного разрешительного документа на ввоз незарегистрированных лекарств.
27 сентября внедрена новая версия госуслуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий". Обновлённая форма выходного документа уже доступна на портале elicense.kz.
По данным ВАП, новая система позволит обеспечить более точный контроль за движением лекарств и медизделий, повысив эффективность государственного регулирования и доступность необходимых препаратов для казахстанцев.
