Министерство здравоохранения Казахстана обновило форму электронного разрешения на ввоз незарегистрированных лекарственных средств, передает BAQ.KZ.

Работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты, выданному по итогам государственного аудита деятельности Минздрава и его подведомственных организаций. Аудиторы проверяли, как граждане и учреждения обеспечиваются лекарствами и медицинскими изделиями.

По результатам проверки Минздраву совместно с Министерством цифрового развития было поручено привести форму электронного разрешения в соответствие с действующими Правилами ввоза и оказания госуслуги по выдаче таких документов.

Соответствующие изменения внесены приказом министра здравоохранения. Теперь в правилах предусмотрена обновлённая форма электронного разрешительного документа на ввоз незарегистрированных лекарств.

27 сентября внедрена новая версия госуслуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий". Обновлённая форма выходного документа уже доступна на портале elicense.kz.

По данным ВАП, новая система позволит обеспечить более точный контроль за движением лекарств и медизделий, повысив эффективность государственного регулирования и доступность необходимых препаратов для казахстанцев.