Министерство здравоохранения Казахстана провело расширенное совещание с участием заместителей акимов регионов, руководителей управлений здравоохранения и территориальных подразделений Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, Алматы и Шымкента. В центре внимания оказалась готовность школ к новому учебному году, передает BAQ.KZ.

На совещании обсуждались санитарное состояние образовательных учреждений, организация медицинской помощи школьникам, уровень заболеваемости детей, а также оснащённость и квалификация среднего медицинского персонала. Особое внимание уделили профилактике анемии и стоматологических заболеваний у школьников.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула, что местные исполнительные органы должны обеспечить системный санитарно-эпидемиологический контроль и укрепить материально-техническую базу медицинских пунктов в школах. Каждый медпункт закреплён за поликлиникой по территориальному принципу, а финансирование на оказание помощи школьникам выделяется в полном объёме.

Кроме того, министр поручила утвердить школьное меню в соответствии с новым Стандартом питания, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года, чтобы обеспечить детям сбалансированное и полноценное питание.

Также в школах поэтапно откроются стоматологические кабинеты для повышения доступности первичной стоматологической помощи и санитарного просвещения.