Министерство здравоохранения внедрило комплекс мер по усилению контроля за закупками и ценообразованием на лекарственные средства и медицинские изделия. Работа проведена в рамках предписаний Высшей аудиторской палаты, которая весной провела масштабный аудит Минздрава, подведомственных организаций и ТОО "СК-Фармация". Проверка касалась обеспечения граждан и больниц лекарствами и медизделиями, передает BAQ.KZ.

По итогам аудита министерству и другим объектам проверки были даны конкретные поручения, выполнение которых уже началось.

Обновлены правила формирования предельных цен на лекарства и медизделия в рамках ГОБМП и ОСМС. Пересмотрен порядок референтного ценообразования, в котором теперь используются актуальные международные данные и цифровые системы — это позволит исключить необоснованные наценки.

Пересмотрены цены на 2,9 тыс. торговых наименований лекарств, входящих в ГОБМП и ОСМС, и на 4,9 тыс. наименований, реализуемых в рознице и оптовых сетях.

По итогам обновления:

• снижены цены по 453 позициям;

• по 38 позициям — повышены;

• 601 позиция — без изменений.

Одновременно были скорректированы 1,4 тыс. технических характеристик медизделий и 1,1 тыс. международных непатентованных наименований. В перечень добавлено 28 новых лекарств.

Усилены требования к международным поставщикам. Единый дистрибьютор обновил соглашения с международными организациями системы ООН, включая ПРООН и ЮНИСЕФ.

В документах теперь закреплены:

• ответственность за сроки поставок и качество;

• штрафные санкции для недобросовестных поставщиков;

• возможность частичной предоплаты.

В Минздраве подчёркивают, что принятые меры направлены на повышение прозрачности закупок, улучшение системы ценообразования и обеспечение стабильного доступа граждан к качественным и доступным лекарственным средствам.