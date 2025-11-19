Минздрав ужесточил контроль за ценами на лекарства после аудита
Министерство здравоохранения внедрило комплекс мер по усилению контроля за закупками и ценообразованием на лекарственные средства и медицинские изделия. Работа проведена в рамках предписаний Высшей аудиторской палаты, которая весной провела масштабный аудит Минздрава, подведомственных организаций и ТОО "СК-Фармация". Проверка касалась обеспечения граждан и больниц лекарствами и медизделиями, передает BAQ.KZ.
По итогам аудита министерству и другим объектам проверки были даны конкретные поручения, выполнение которых уже началось.
Обновлены правила формирования предельных цен на лекарства и медизделия в рамках ГОБМП и ОСМС. Пересмотрен порядок референтного ценообразования, в котором теперь используются актуальные международные данные и цифровые системы — это позволит исключить необоснованные наценки.
Пересмотрены цены на 2,9 тыс. торговых наименований лекарств, входящих в ГОБМП и ОСМС, и на 4,9 тыс. наименований, реализуемых в рознице и оптовых сетях.
По итогам обновления:
• снижены цены по 453 позициям;
• по 38 позициям — повышены;
• 601 позиция — без изменений.
Одновременно были скорректированы 1,4 тыс. технических характеристик медизделий и 1,1 тыс. международных непатентованных наименований. В перечень добавлено 28 новых лекарств.
Усилены требования к международным поставщикам. Единый дистрибьютор обновил соглашения с международными организациями системы ООН, включая ПРООН и ЮНИСЕФ.
В документах теперь закреплены:
• ответственность за сроки поставок и качество;
• штрафные санкции для недобросовестных поставщиков;
• возможность частичной предоплаты.
В Минздраве подчёркивают, что принятые меры направлены на повышение прозрачности закупок, улучшение системы ценообразования и обеспечение стабильного доступа граждан к качественным и доступным лекарственным средствам.
