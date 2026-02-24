Минздрав внедряет цифровую систему контроля за движением вакцин
Ведомство возвращает особый госконтроль, включая проверки без предварительного уведомления объектов, где пребывают дети.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения РК возвращает практику проверок детских объектов без предварительного уведомления и внедряет цифровую систему контроля за движением вакцин, передает BAQ.KZ.
За последние годы количество проверок сократилось с 158 тыс. в 2012 году до 440 в 2025-м, что ослабило систему прогнозирования угроз и привело к вспышкам инфекционных заболеваний. Для исправления ситуации вступил в силу закон, возвращающий особый госконтроль, включая проверки без предварительного уведомления объектов, где пребывают дети.
Ключевым инструментом обеспечения безопасности станет масштабная цифровизация процесса вакцинации. После успешного пилота в Карагандинской области на всю республику будет масштабирован проект автоматизации «холодовой цепи». Система позволит в режиме реального времени отслеживать температурный режим хранения препаратов на всех уровнях — от складов до сельских поликлиник. Для этого планируется завершить оснащение медорганизаций современным холодильным оборудованием.
Чтобы исключить необоснованные потери и обеспечить прозрачность, в текущем году на базе Национального центра общественного здравоохранения будет создан единый Центр иммунопрофилактики.
Для исключения приписок и мониторинга реальной ситуации Минздрав завершил оцифровку форм учета движения вакцин.
Полная интеграция информационных систем, запланированная на этот год, позволит ведомству видеть «истинный» уровень иммунизации и оперативно реагировать на пробелы в охвате населения.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
- В Астане стартует набор кассиров для LRT