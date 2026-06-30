Минздрав вводит новые требования для лицензирования клиник и лабораторий
Медицинские организации должны будут использовать сертифицированные цифровые системы, подключенные к Национальному электронному паспорту здоровья и системе управления рисками.
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С 12 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные квалификационные требования к лицензированию медицинской деятельности. Соответствующие изменения внесены Министерством здравоохранения в правила, регулирующие выдачу лицензий медицинским организациям, передает BAQ.kz.
Одним из ключевых нововведений станет обязательное использование медицинской или лабораторной цифровой системы, интегрированной с Системой управления рисками (СУР-2.0) и Национальным электронным паспортом здоровья. Новые требования будут распространяться на все организации здравоохранения независимо от формы собственности.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что сегодня требованиям ведомства соответствуют 33 поставщика медицинских и 17 поставщиков лабораторных цифровых систем. Перечень аккредитованных разработчиков размещен на официальном сайте министерства.
Какие требования должны выполнить клиники
Помимо внедрения цифровой системы, медицинские организации должны подтвердить соответствие и другим обязательным требованиям. В частности, учреждение должно располагать помещением, отвечающим санитарным нормам, а до получения лицензии оформить санитарно-эпидемиологическое заключение.
Кроме того, специалисты обязаны иметь действующий сертификат по соответствующей специальности и пройти повышение квалификации в течение последних пяти лет по заявленным видам медицинской деятельности.
Еще одним обязательным условием остается наличие исправного медицинского оборудования, мебели и инвентаря, соответствующих стандартам оказания медицинской помощи.
Как будут проверять соблюдение требований
Проверку соответствия новым квалификационным требованиям будут проводить территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения.
До выдачи лицензии или приложения к ней медицинская организация должна представить оригиналы всех необходимых документов, включая договор с поставщиком медицинской цифровой системы, а также продемонстрировать ее работоспособность.
В дальнейшем наличие и использование цифровой системы будут проверяться не только при лицензировании, но и в ходе профилактического контроля и других проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Казахстана.
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