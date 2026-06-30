Минздрав вводит новые требования для лицензирования клиник и лабораторий

С 12 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные квалификационные требования к лицензированию медицинской деятельности. Соответствующие изменения внесены Министерством здравоохранения в правила, регулирующие выдачу лицензий медицинским организациям, передает BAQ.kz.

Одним из ключевых нововведений станет обязательное использование медицинской или лабораторной цифровой системы, интегрированной с Системой управления рисками (СУР-2.0) и Национальным электронным паспортом здоровья. Новые требования будут распространяться на все организации здравоохранения независимо от формы собственности.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что сегодня требованиям ведомства соответствуют 33 поставщика медицинских и 17 поставщиков лабораторных цифровых систем. Перечень аккредитованных разработчиков размещен на официальном сайте министерства.

Какие требования должны выполнить клиники

Помимо внедрения цифровой системы, медицинские организации должны подтвердить соответствие и другим обязательным требованиям. В частности, учреждение должно располагать помещением, отвечающим санитарным нормам, а до получения лицензии оформить санитарно-эпидемиологическое заключение.

Кроме того, специалисты обязаны иметь действующий сертификат по соответствующей специальности и пройти повышение квалификации в течение последних пяти лет по заявленным видам медицинской деятельности.

Еще одним обязательным условием остается наличие исправного медицинского оборудования, мебели и инвентаря, соответствующих стандартам оказания медицинской помощи.

Как будут проверять соблюдение требований

Проверку соответствия новым квалификационным требованиям будут проводить территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения.

До выдачи лицензии или приложения к ней медицинская организация должна представить оригиналы всех необходимых документов, включая договор с поставщиком медицинской цифровой системы, а также продемонстрировать ее работоспособность.

В дальнейшем наличие и использование цифровой системы будут проверяться не только при лицензировании, но и в ходе профилактического контроля и других проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Казахстана.