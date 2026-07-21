Минздрав вводит цифровой контроль для пациентов с подозрением на рак

Министерство здравоохранения Казахстана внедряет обновленный стандарт оказания онкологической помощи. Одним из главных нововведений станет цифровой контроль прохождения пациентом «зеленого коридора» — от первого подозрения на рак до начала лечения. Как сообщили в Минздраве, система позволит в режиме реального времени отслеживать соблюдение сроков обследований, постановки диагноза и начала терапии, а также оперативно выявлять задержки.

Обновленный стандарт устанавливает единые сроки оказания помощи: до 7 рабочих дней — первичные анализы и обследования, до 10 дней — КТ, МРТ, эндоскопия и биопсия, до 20 дней — специализированные исследования, включая ПЭТ/КТ и молекулярную диагностику, а не позднее 30 рабочих дней после подтверждения диагноза должен пройти консилиум и быть утвержден план лечения. Кроме того, с 1 января 2027 года работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск для прохождения скрининговых обследований с сохранением рабочего места и средней заработной платы.

По данным Минздрава, сейчас в Казахстане на диспансерном учете состоят более 251 тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно выявляется свыше 43 тысяч новых случаев. По итогам 2025 года доля выявления рака на ранних стадиях превысила 34%, а смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет снизилась на 14%.