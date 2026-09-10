Минздрав выдало свыше 80 предписаний организациям родовспоможения

Специалисты оценивали соблюдение требований инфекционной безопасности, включая стерилизацию и дезинфекцию, состояние вентиляции и водоснабжения, своевременность выявления инфекций и работу служб инфекционного контроля. Проводились также лабораторные исследования, что позволило оценить не только документацию, но и фактические условия оказания медицинской помощи.

По итогам проверки выдано 81 санитарное предписание. Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима выявлены в 29 медицинских организациях. По фактам, требующим незамедлительного устранения рисков, приняты адресные меры реагирования. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев поручил управлениям здравоохранения регионов обеспечить ежемесячный контроль исполнения предписаний и привести санитарно-техническое состояние объектов родовспоможения в соответствие с установленными требованиями.

Также поручено усилить кадровое обеспечение служб инфекционного контроля, актуализировать программы профилактики инфекций и повысить персональную ответственность руководителей медицинских организаций.

«Наша задача – не просто зафиксировать нарушение и выдать предписание. Через месяц мы должны вернуться и увидеть конкретный результат. Если замечание выявлено, оно должно быть устранено. Безопасность пациента должна подтверждаться не отчетами, а реальными условиями оказания медицинской помощи», – подчеркнул Тимур Султангазиев.

Следующим этапом станут детские больницы, после чего аналогичная работа будет проведена в организациях первичной медико-санитарной помощи.