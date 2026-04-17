Минздрав выявил незаконную продажу бесплатных лекарств

Министерство здравоохранения Казахстана выявило нарушения в обороте препаратов, предназначенных для бесплатного обеспечения граждан. Факты установлены по итогам анализа системы маркировки лекарств, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

С 1 июля 2024 года в аптечных организациях по стране зафиксирована реализация 4114 препаратов, предназначенных для обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Установлено, что лекарства, выданные пациентам через медорганизации, в ряде случаев попадали в аптечные сети и реализовывались незаконно.

В рамках контроля проведены внеплановые проверки 74 объектов. По их итогам 31 организация привлечена к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге. Еще 43 объектам выданы предписания об устранении нарушений.

По данным аналитической платформы «Центр электронного документооборота маркированных товаров», зафиксированы системные сбои в использовании кодов маркировки.

Выявлено 35 537 случаев повторного вывода препаратов из оборота, 480 752 случая использования одного и того же кода разными участниками, а также установлено, что 1140 объектов повторно вывели из оборота 15 614 кодов.

Материалы по выявленным фактам направлены в Агентство по финансовому мониторингу и Службу по противодействию коррупции КНБ.

В настоящее время проводятся дополнительные проверки, работа по выявлению нарушений продолжается.