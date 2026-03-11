По данным Министерства здравоохранения, за последние годы 5-летняя выживаемость пациентов с раком выросла на 16%, а охват лучевой терапией увеличился на 13%. Также на 4% чаще стали выявлять рак на ранних стадиях, передаёт BAQ.kz.

Такие данные озвучила министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита в Многопрофильный медицинский центр в Астане. Проще говоря, это значит, что больше людей с онкологическими заболеваниями живут дольше и получают лечение вовремя.

Во время посещения центра министру показали современные технологии, которые сегодня используют врачи. Среди них - КТ-симулятор для планирования лучевой терапии и аппарат TrueBeam, который позволяет направлять излучение максимально точно на опухоль и при этом сохранять здоровые ткани.

Также в медицине начинают активно применять искусственный интеллект. Например, система Cerebra помогает врачам анализировать медицинские снимки и быстрее принимать решения, в том числе при подозрении на инсульт.

Особое внимание уделяется и ранней диагностике рака молочной железы. В Маммологическом центре обновили оборудование, что помогает быстрее выявлять болезнь и сокращать сроки обследования.

Кроме того, министр посетила эндоскопический центр, где проводят диагностические и лечебные процедуры. В прошлом году там обновили оборудование и сделали капитальный ремонт, что позволило расширить применение малоинвазивных методов лечения.

В стране также продолжают открываться новые высокотехнологичные центры. Так, в ноябре 2025 года в Астане заработал Центр протонной терапии - один из самых современных методов лечения рака. Сейчас там проходят лечение 38 пациентов.

Помимо этого, в Казахстане открыли два новых центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау. Теперь по стране работает 16 таких центров, где уже провели около 280 исследований.

Также во всех регионах созданы экспертные эндоскопические центры. Только за прошлый год в них выполнили более 15 тысяч исследований.

По словам министра, внедрение современных технологий, развитие медицинской инфраструктуры и использование искусственного интеллекта помогают повышать качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в стране.