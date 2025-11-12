Минздрав совместно с Казахтелекомом запустил новый цифровой сервис в приложении Naqty Onim, который позволяет каждому гражданину проверять предельные цены на лекарства и подавать жалобы на случаи их завышения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Новый инструмент создан с целью повышения прозрачности фармацевтического рынка и защиты прав пациентов.

С июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку, что обеспечивает полную прослеживаемость препаратов – от завода до аптеки. Такая система позволяет защитить граждан от подделок и незаконного оборота лекарств, делая рынок более безопасным и контролируемым.

Благодаря маркировке уже выявлены факты незаконной продажи бесплатных лекарств, по которым начаты проверки совместно с Генпрокуратурой. Эксперты отмечают, что прозрачность фармрынка приносит ощутимые результаты: налоговые поступления от фармацевтического сектора выросли на 24%, что положительно сказывается на государственном бюджете.

Новый сервис в Naqty Onim позволяет не только отслеживать цены, но и непосредственно участвовать в контроле за фармрынком, делая систему более открытой и удобной для граждан.