Мир изменился, ООН - нет: казахстанский политолог назвал причины кризиса организации

В 2026 году критика в адрес Организации Объединённых Наций заметно усилилась. Мировые лидеры, эксперты и само руководство организации всё чаще заявляют о её ограниченных возможностях в урегулировании современных конфликтов. Об этом говорится в обзоре BAQ.KZ.

В частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал постоянных членов Совета Безопасности к ответственности, отметив, что они не в полной мере выполняют свою роль в обеспечении глобальной безопасности.

Эксперты также поднимают вопрос реформирования структуры ООН.

По их мнению, нынешний состав Совета Безопасности и механизм принятия решений не соответствуют современной геополитической реальности. Одной из ключевых проблем остаётся Право вето, которое позволяет одному государству блокировать любые решения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также признаёт сложность ситуации, отмечая ослабление международного сотрудничества и рост глобальной разобщённости.

Финансовое положение организации вызывает дополнительную обеспокоенность. По данным аналитиков, ООН сталкивается с дефицитом средств и давлением со стороны доноров, что может привести к сокращению гуманитарных программ.

Казахстанский политолог Жанат Момынкулов считает, что причины кризиса носят системный характер.

«Организация Объединённых Наций отражает баланс сил, сформировавшийся после Второй мировой войны. Однако с тех пор мир кардинально изменился: появились новые державы, усилились региональные игроки, а доля влияния отдельных стран снизилась. При этом состав постоянных членов Совета Безопасности остаётся прежним», — отметил эксперт.

По его словам, проблема носит двойной характер.

«Во-первых, это институциональный вопрос. Во-вторых, геополитический. Крупные державы используют механизмы, в первую очередь право вето, для защиты собственных интересов. В результате Совет Безопасности превращается не в площадку для консенсуса, а в арену геополитического противостояния», — подчеркнул Момынкулов.

Он также отметил, что изначально механизм вето задумывался как инструмент компромисса, однако сегодня он, напротив, тормозит принятие решений и усиливает кризисы.

Сравнивая подходы к реформированию ООН, эксперт указал на различия между позицией бывшего президента США Дональда Трампа и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Если Трамп говорил о сокращении роли ООН, то Токаев выступает за её реформирование. Казахстан поддерживает многостороннюю дипломатию, но считает необходимым адаптировать международные институты к новым условиям», — отметил он.

По мнению политолога, Казахстан уже выстраивает собственную стратегию в условиях ослабления глобальных институтов.

«Страна сочетает поддержку международного права с развитием альтернативных диалоговых площадок. Казахстан позиционирует себя как средняя держава, способная выступать посредником и создавать платформы для переговоров», — добавил эксперт.

В целом, по оценке аналитиков, кризис ООН отражает не только внутренние проблемы организации, но и глубокие изменения в мировой системе международных отношений.