В Актау состоялся республиканский форум этномедиаторов, приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает BAQ.KZ. Встреча прошла под девизом "30 лет АНК: единство и согласие". Форум объединил представителей государственных органов, общественных структур, профессиональных медиаторов и экспертов в сфере мирного диалога. Среди гостей — заместитель председателя АНК Марат Азильханов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и вице-ректор Академии госуправления Алия Масалимова.

Главная тема — этномедиация как эффективный способ предупреждения и разрешения межэтнических, социальных и бытовых споров. Участники говорили о необходимости выстраивания культуры ненасильственного диалога, развитии медиативной грамотности и подготовке специалистов, способных профессионально и вне суда урегулировать конфликты.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки профессиональных медиаторов, межведомственного взаимодействия, правового просвещения и повышения медиативной культуры в обществе, — сообщили в министерстве культуры и информации.

Форум стал ключевым событием информационно-просветительского марафона "Елдесу және татуласу", который с 28 июля по 8 августа проходит сразу в 20 регионах страны. Программа охватывает более 100 мероприятий — от выездных тренингов и круглых столов до подкастов и авторских курсов. В целом марафон охватит около пяти тысяч человек, вовлекая общество в диалог о важности медиации как современной формы укрепления межэтнического согласия.

Организаторы подчёркивают: этномедиация — не просто метод разрешения конфликтов, а культурный код, позволяющий сохранить мир в обществе, где каждая этническая группа чувствует себя услышанной.