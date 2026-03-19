Глобальный порядок переживает фундаментальные изменения, а прежняя система международных отношений фактически утратила устойчивость. Об этом заявил Председатель Сената Маулен Ашимбаев в статье для общественно-политической газеты Время, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, последние десятилетия показали, что прежняя модель глобального устройства больше не обеспечивает стабильность. Усиление геополитических противоречий, военные конфликты и экономические кризисы формируют новую реальность.

«Мир оказался истощен - и психологически, и, главное, ресурсно. Едва оправившись от удара финансового кризиса 2008 года, глобальная экономика попала в постпандемийную рецессию. Экспорт демократии и прививка чужих ценностей, как показали события в Ираке и Афганистане, оказались иллюзией», - отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера, речь идет не просто о кризисе отдельных институтов, а о глубокой трансформации всей логики международных отношений.

«Мы наблюдаем не временную турбулентность, а системный переход к новой модели глобального устройства, где прежние правила больше не работают, а новые еще только формируются», - подчеркнул он.

В этих условиях, как отметил Ашимбаев, возрастает значение гибких стратегий и способности государств быстро адаптироваться к изменяющейся внешней среде.

Он также подчеркнул, что формирующийся мировой порядок отличается высокой степенью неопределенности, однако одновременно открывает новые возможности для стран, готовых к изменениям.

«Это более опасный, непредсказуемый мировой порядок, но он и более прямолинейный, по-своему честный, а главное - открывающий возможности для стран Глобального Юга. Он дает амбициозным средним державам, включая Казахстан, шанс на развитие по собственным моделям», - отметил спикер.

По его мнению, ключевым фактором в новых условиях становится способность государств проводить самостоятельную политику и защищать национальные интересы.

Спикер также обратил внимание на изменение характера глобального лидерства и ответственности государств.

«Сегодня устойчивость государств определяется не только их военной или экономической мощью, но и способностью выстраивать эффективные партнерства, сохранять внутреннюю стабильность и защищать свои национальные интересы», - отметил он.

По его словам, именно эти качества становятся ключевыми в условиях формирования нового мирового порядка.

О чем еще говорится в статье

В своей статье Маулен Ашимбаев также подробно рассматривает эволюцию мирового порядка -- от Вестфальской системы до современности, анализирует причины кризиса либеральной модели, рост числа международных конфликтов и снижение роли глобальных институтов.

Отдельное внимание он уделяет формированию «мультиплексного мира», в котором усиливается значение средних держав, а также роли Казахстана как регионального хаба, способного эффективно использовать новые геополитические и экономические возможности.