"Единство – это не данность, а постоянная работа" - зампред АНК Дмитрий Останькович

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрий Останькович вспомнил, как учреждение праздника было воспринято обществом. В середине девяностых было принципиально важно подчеркнуть: наша сила – не в различиях, а в умении жить вместе, уважая друг друга. Учреждение Дня единства народа Казахстана задало важный вектор общественного развития.

"Когда этот праздник только появился, для молодой независимой страны было крайне важно обозначить ценностные ориентиры своего развития. В 1996 году 1 мая получило новое содержание и стало Днём единства народа Казахстана. Это было не просто переименование даты, а осмысленный шаг, отражающий стратегический выбор государства. Казахстан тогда только формировал собственную государственность, и в обществе действительно витало особое настроение – ощущение роста, поиска, надежды", - говорит спикер.

Опыт последних лет, считает Дмитрий Останькович, показал готовность людей протянуть руку помощи ближнему. Это служит важным доказательством внутренней сплоченности нашего общества. И значительную роль в этом сыграл сам праздник.

"Он не просто напомнил о многонациональном составе страны, но и закрепил ключевые ценности – взаимное уважение, доверие, открытость, готовность к диалогу. Это не формальные слова: они нашли отражение в повседневной жизни людей. Единство граждан, независимо от их этнической принадлежности, стало фундаментом нашей государственности и главным источником силы для преодоления глобальных вызовов", - считает спикер.

День единства народа Казахстана остаётся актуальным и сегодня. В первую очередь, как напоминание о наших общих ценностях, нашей ответственности друг перед другом и о том, что только вместе мы можем уверенно двигаться вперёд.

"Праздник важно отмечать и потому, что единство – это не данность, а постоянная работа. Мир становится сложнее, появляются новые вызовы, и именно внутренняя сплоченность общества позволяет нам сохранять устойчивость. Подлинное содержание праздника – не только в торжественных мероприятиях, но и в реальных поступках людей", - подчеркнул Дмитрий Останькович.

Напомним, государственный праздник, День единства народа Казахстана, начали отмечать в 1996 году. Он символизирует дружбу, согласие и уважение между представителями разных этносов, живущих в нашей многонациональной стране.