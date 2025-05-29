Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с резким предупреждением о росте ядерной угрозы во время пленарной сессии Международного форума Астана, который проходит 29-30 мая в столице, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации", - заявил глава государства.

По его словам, последствия даже одного ядерного взрыва могут быть катастрофическими.

"Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая", - сказал Президент.

Токаев напомнил, что Казахстан знает цену ядерным испытаниям не понаслышке - в советский период на территории страны было произведено 450 ядерных взрывов.