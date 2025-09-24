Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о рисках для мировой экономики из-за политизации финансовых процессов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан остается приверженным принципам открытого рынка: за годы Независимости в страну привлечено более 400 миллиардов долларов инвестиций. По словам Токаева, расположение Казахстана в центре Евразии делает его ключевым логистическим хабом.

Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру… К 2029 году планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий, — поделился президент.

Президент также напомнил, что Казахстан интегрировал цели устойчивого развития в бюджетное планирование и стал площадкой для Регионального центра ООН по ЦУР в Алматы.